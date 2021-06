EURO 2020 – Italia Vs Turchia – Segui il Live

Ecco il live di Italia-Turchia partita inaugurale di Euro2020

Redazione Il Milanista

L'Italia scende allo Stadio Olimpico per affrontare la Turchia di Şenol Güneş per la partita inaugurale di EURO 2020 e per dare inizio all'avventura della kermesse continentale.

Roberto Mancini deve fare ancora di Marco Verratti: il centrocampista del PSG non è ancora pienamente recuperato, e la speranza del Commissario Tecnico è quello di averlo a disposizione per il match contro la Svizzera. Tra i pali ci sarà Gigio Donnarumma. In difesa linea a quattro con Florenzi, Bonucci, il capitano Giorgio Chiellini e Spinazzola. I tre di centrocampo saranno invece Barella, Jorginho e Locatelli, chiamato a sostituire l'ex Pescara. In attacco spazio, invece, a Berardi, Immobile e Lorenzo Insigne.

Risponde la Turchia con tante conoscenze del calcio italiano come Calhanoglu, Demiral e Under (oggi in panchina). E anche Yazici e Ylmaz che tanto male hanno fatto nei gironi di Europa League al Milan.

Segui il Live del match

Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All: Mancini.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Youkuslu; Karaman, Tufan, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.