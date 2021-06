Chiellini: “Tanta voglia di rivincita. Ci saranno tante emozioni”

Ecco le parole di Giorgio Chiellini in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Turchia

Giorgio Chiellini nel novembre del 2017 era in campo nella doppia sfida tra Italia e Svezia, il match che segnò uno dei punti più bassi della Nazionale. Gli Azzurri, infatti, non persero lo spareggio contro i gialloblù e furono costretti a saltare la kermesse mondiale del 2018 in Russia. Ora a distanza di 4 anni l'Italia torna a giocare una competizione internazionale. Una formazione davvero rivoluzionata sia nella guida tecnica con Mancini al posto di Ventura sia nella rosa.

Oggi Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale e della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa con il tecnico azzurro Roberto Mancini in vista del match inaugurale di domani sera di Euro 2020. Il numero 3 non si è dimenticato dell'umiliazione subita contro gli svedesi ma "la voglia di rivincita è tanta". Ecco le sue parole:

Squadra pronta? - "Penso che siamo pronti e ci siamo preparati nel miglior modo possibile. Poi le risposte le darà il campo. Arriviamo con tanto entusiasmo, ma anche consapevoli delle difficoltà che ci saranno. In questo Europeo ci sarà grande equilibrio. Sarà difficile, ma siamo pronti a partire alla grande".

E' la volta buona? - "Ne riparliamo se arriviamo alla Final Four a Wembley".

Voglia di riscatto - "La voglia di rivivere un torneo internazionale da protagonisti è tanta. La sconfitta con la Svezia a Milano non si può cancellare e rimane dentro. Siamo stati bravi a trasformare quella delusione in entusiasmo, noi ma anche i tifosi che si stanno galvanizzando. Non vediamo l'ora di scendere in campo e di vivere tutti insieme queste emozioni".

Prima partita la più delicata - "Questa volta è ancora più strano perché è la gara di inaugurazione dell'Europeo. Iniziamo noi e ci saranno più incognite e difficoltà. Ma vale non solo per noi, ma anche per la Turchia. Ci saranno molte emozioni. Ha detto bene il mister su questo gruppo e sulla voglia di divertirsi e di stupire anche con un pizzico di follia".