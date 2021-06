Chiesa: “Tutti siamo importanti per centrare l’obiettivo”. E su Eriksen…

Ecco le parole di Federico Chiesa durante la conferenza stampa di ieri a Coverciano in vista del match contro il Galles

Redazione Il Milanista

Domani, alle ore 18.00, la Nazionale di Roberto Mancini scenderà in campo per affrontare la terza le ultima giornata della fase a girone di Euro2020. In conferenza stampa è intervenuto l'esterno della Juventus Federico Chiesa. Ecco le sue parole

ENTUSIASMO ALLE STELLE - "I tifosi fanno bene a sognare e noi con loro. Siamo qui per arrivare fino in fondo, per coronare questo grande sogno".

SUL POSSIBILE IMPEGNO DA TITOLARE NELLE PROSSIME PARTITE - "Il mister ci chiede di stare pronti. Quando mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto, siamo tutti titolari e dobbiamo star pronti per giocare. Ognuno è importante per raggiungere l'obiettivo e serve dare tutti una mano in un determinato momento. So dentro di me come vivere questo momento, c'è energia, elettricità, il gruppo è bello ed è merito del mister Mancini".

SUL GALLES, PROSSIMO AVVERSARIO AZZURRO - "Il Galles è una squadra che darà battaglia sicuramente. Ha dei giocatori importanti di livello internazionale, su tutti Gareth Bale. Anche Ramsey è un giocatore sopra la media, intelligentissimo. Forte tecnicamente, l'ho apprezzato sia fuori che in campo alla Juventus. Francia e Belgio sul nostro cammino? Per arrivare fino in fondo serve affrontare anche queste nazionali. Possiamo giocarcela con tutte e non abbiamo paura di nessuno, anzi vogliamo affrontarle per vedere a che livello siamo".

SUL CAMBIO DI ALLENATORE ALLA JUVE -"Il mister non l'ho ancora sentito. Ci tengo però a ringraziare ancora Pirlo per la fiducia e quando tornerò alla Juventus, sarò felice di incontrare Allegri e di lavorare con lui. Cosa porto della Juventus in Nazionale? La capacità di non mollare e di vincere sempre, è la mentalità della Juventus".

SU ERIKSEN - "La situazione di Christian ha colpito tutti. Avevamo appena finito l'amichevole, abbiamo iniziato a sperare che tutto andasse per il meglio e alla fine è stato così. Mi ha fatto ripensare a momenti brutti, ad Astori, ma il ragazzo sta bene e gli auguro una pronta guarigione".