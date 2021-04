LIVE | Lazio-Milan: 3 a 0 (Correa, Correa, Immobile)

Ecco il live testuale del match tra Lazio e Milan

MILANO - Il Milan rivuole il secondo posto dopo aver subìto il sorpasso da parte dell'Atalanta che, nella giornata di ieri, ha battuto il Bologna per 5 a 2. Questa sera i rossoneri giocheranno contro la Lazio di Simone Inzaghi, per un match dal sapore europeo. Il Milan infatti deve assicurarsi il ritorno in Champions League, mentre i capitolini vogliono disputare la seconda stagione consecutiva nella competizione più importante d'Europa.