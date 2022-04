Mercato Milan / Ecco i 6 bomber più forti che potrebbero arrivare

Nonostante siano andati a segno due degli uomini che compongono il reparto avanzato rossonero, il problema centravanti, soprattutto in vista della prossima stagione, rimane d'attualità per Pioli.

Per Ibra la possibilità di un ritiro si fa sempre più concreta. Giroud rimarrà un altro anno, ma non ha i 20 gol nel suo dna. Maldini e Massara lavorano per portare a Milanello di top player in attacco, un profilo che possa lottare anche per la classifica cannonieri<<<