Calciomercato Milan / Affare (quasi) chiuso? Arriva la smentita categorica

E' questa, deve essere questa la settimana della svolta per il Diavolo. Le firme di Maldini e Massara, l'annuncio dei primi colpi in entrata e magari qualche passo avanti sui rinnovi dei big. L'estate sarà bollente e sarebbe bene partire con il piede giusto. Nulla può essere lasciato al caso perché gli impegni saranno fittissimi e con un coefficiente di difficoltà piuttosto elevato. Da qui la scelta della società di non puntare su delle scommesse, ma su dei calciatori già pronti che possano dare il loro contributo fin da subito. In questi giorni si parlava insistentemente di un calciatore in particolare, addirittura si da per quasi conclusa la trattative e invece, secca, è arrivata la smentita<<<