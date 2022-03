Mercato Milan / Il bomber? Arriva con un intreccio da paura

Il Diavolo si prepara per una delle partite più importanti della stagione. All'Armando Maradona i rossoneri sfidano la squadra di Spalletti, al momento la più in forma delle pretendenti al titolo.

Ibra sarà in panchina, probabilmente lo vedremo in campo nella ripresa se ci sarà bisogno di lui. Il Milan deve rispondere al perentorio 5 a 0 dei cugini sulla Salernitana per operare il sorpasso.