Mercato Milan | Decisione drastica sul bomber \ La Raffica

Questo derby può rappresentare la svolta della stagione del Milan in ottica scudetto e non solo. Dalla gara di sabato sera è emerso un dato evidente. Con Giroud al posto di Ibra la squadra soffre di più, ma è decisamente più concreta.

Là davanti tuttavia la dirigenza dovrà operare in maniera pesante. Se si vuole trionfare in Italia e in Europa serve una rosa di attaccanti non solo di altissimo livello, ma anche integri. Consueta raffica rossonera, amici de IlMilanista.it, in cui vi raccontiamo alcune curiosità sul derby e le ultime notizie di calciomercato. Buona lettura<<<