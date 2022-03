Mercato Milan / Clamoroso dall’Olanda: Maldini può chiudere subito!

1 di 8

Raffica rossonera 3 marzo 2022

Un derby dominato in lungo in largo dal Milan, al quale è mancato solo il gol. Nel big match si è visto un ottimo Diavolo, peccato per le solite imprecisioni sotto porta.

Come sempre non sono mancate le polemiche arbitrali. Il rigore di Skriniar su Giroud sembrava più che evidente, come sottolineato da più di un addetto ai lavori. Non c'è molto tempo per recriminare perché già domenica i ragazzi di Pioli si giocano una gara fondamentale per la corsa scudetto.

Napoli-Milan sarà uno spartiacque importante. Da capire se i rossoneri potranno contare sull'apporto del loro leader, quello Zlatan Ibrahimovic che sta facendo di tutto per tornare a disposizione per il rush finale. Nella consueta raffica rossonera vi raccontiamo le ultime notizie di mercato, alcune molto molto interessanti, ma non solo. Godetevi le varie news una per una<<<