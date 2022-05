Mercato Milan – I rossoneri sognano: “Meglio di lui solo Mbappè”

I tifosi rossoneri possono stare tranquilli, il prossimo anno sarà di nuovo il Milan la squadra da battere. Nonostante no venga considerata, da tanti addetti ai lavori, come la squadra migliore del campionato, pur avendolo vinto, la compagine rossonera è pronta a fare il bis nella stagione 2022-2023.

Come riuscire in tale impresa? Mantenendo gli artefici di questa magica annata, sostituendo al meglio i calciatori partenti (vedi Kessie e Romagnoli) e intervenire con innesti di qualità nei ruoli considerati più deboli.

Nella consueta raffica rossonera vi raccontiamo le ultime notizie di mercato in ottica Milan, l'estate che sta per iniziare potrà far emozionare i supporter del Diavolo quasi come la vittoria del 19° titolo. Ma senza perdere altro tempo, partiamo subito con la prima news<<<