Mercato Milan – Da non crederci, può rescindere! C’è il sostituto top

Il Napoli ha riposto in maniera perentoria (secondo 4 a 0 di fila) alle vittorie delle due compagini meneghine. I rossoneri devono pensare esclusivamente al loro percorso, sabato c'è lo Spezia e martedì la Champions. Non ci sono grossi margini di errore.

Il Milan non ha certo paura di affrontare una stagione ricca di impegni, ma che, proprio per questo, potrebbe riservare delle immense soddisfazioni. Il processo di crescita del Diavolo è costante.

Come ogni giorno, vi raccontiamo nella raffica rossonera tutto quello che bolle in pentola in casa Milan. Partiamo subito con la prima news, dato che oggi c'è parecchia carne al fuoco<<<