Calciomercato Milan | Trattative frenetiche e possibili colpi last minute

Tic tac tic tac, le lancette delle ore scorrono veloci. Mancano pochissimo all'ultimo atto di un mercato che ha in parte stravolto la formazione rossonera.

Due titolari inamovibili come Donnarumma e Calhanoglu sono stati persi. Se il primo è stato sostituito degnamente, per il secondo Maldini e Massara stanno ancora lavorando, consapevoli di non poter sbagliare una scelta del genere.