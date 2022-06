Calciomercato Milan – Maxi offerta da 90 milioni, Cardinale che fa?

Il caldo afoso di questi giorni non fa che alimentare la voglia di notizie fresche di mercato che possano elevare l'umore dei tifosi del Diavoli. Lo stand by causato dai mancati rinnovi di Maldini e Massara (arriveranno le firme) ha spento un po' l'entusiasmo suscitato dai tanti colpi che sembrava potessero essere chiusi in tempi brevi. Per fortuna qualcosa nelle ultime ore si starebbe muovendo, in entrata e in uscita.