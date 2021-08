Mercato Milan – Pellegatti categorico: “No, no, no, ho verificato che…”

"Fosse per me il mercato doveva finire ieri. Saremo comunque competitivi, in ogni caso. Dove potremmo arrivare, lo dovremmo dimostrare sul campo. Noi stiamo cercando di migliorare la squadra. Se ci saranno opportunità il Milan sarà pronto. Noi però abbiamo giocatori di qualità lì davanti e soluzioni importanti. Anche rispetto all'anno scorso".

Inequivocabili le parole di Stefano di Pioli sul mercato del Milan. Eppure su una cosa il tecnico del Diavolo ha assolutamente ragione, Maldini e Massara vogliono migliorare e se ci sarà la possibilità gli regaleranno altri colpi. E' arrivato Florenzi dalla Roma, l'ultimo squillo del Diavolo, ma resterà tale per poco. Il club meneghino sta per mettere le mani su Pietro Pellegri. Accordo con il Monaco trovato, sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo. Le cifre? Un milione di euro per il trasferimento a titolo temporaneo, altri 6 per il cartellino della punta. Se l'attacco sarà sistemato a breve, è il trequartista che adesso andrà cercato. Tante indiscrezioni sono uscite nelle ultime ore, Carlo Pellegatti chiarisce subito una cosa importante<<<