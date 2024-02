Calciomercato Milan – Parla l’agente di Radu Dragusin

L'ex Genoa era una concreta idea di mercato del club rossonero. Il suo procuratore è tornato a parlare del suo mancato approdo a Milano

A gennaio il Milan aveva puntato tutto su due calciatori: Radu Dragusin del Genoa e Alessandro Buongiorno del Torino. Il centrale rumeno ex Juve è diventato però un nuovo giocatore del Tottenham approdando così in Premier League. Il club ligure aveva accettato un'offerta irrinunciabile da 25 milioni di euro più 6 di bonus. Una cifra che il club rossonero non aveva messo in preventivo di spendere. Invece gli Spurs hanno deciso di fare uno sforzo in più battendo la concorrenza di Napoli e Bayern.

Dragusin, parla il suo agente — Il procuratore di Dragusin, Florin Manea, è intervenuto analizzando il mancato trasferimento del suo assistito dalle parti di Milanello. "Anche i rossoneri si erano interessati. Essendo attaccato ai tifosi del Genoa, per lui era un po’ difficile accettare un’altra squadra in Italia, però non potevi dire no a Milan e Napoli. Senza offerte estere, forse saremmo andati in un club estero".

Alla fine il calciatore ha scelto la Premier League per fare un passo avanti importante nella sua carriera. Ha dato la precedenza agli inglesi poiché era convinto che sarebbe stata l’opzione migliore per lui. Il Milan avrebbe fatto fatica ad inserirsi per intavolare una trattativa e ciò non era legato solo ad un fattore economico. Il calciatore rumeno sarebbe stato il rinforzo ideale per Pioli, il quale però aveva sperato nell'ingaggio di Buongiorno. Anche in questo caso la trattativa è sfumata. Il Toro non voleva privarsi del suo giocatore e in più Cairo lo valutava sui 35-40 milioni di euro (troppi soldi rispetto al budget stanziato per il mercato invernale).

