Mercato Milan – L’offerta piace, ecco cosa manca per chiudere

Il Milan nell'ultima sessione di mercato è stato costretto a sostituire due giocatori importanti come Donnarumma e Calhanoglu. I due ex rossoneri, infatti, sono arrivati alla scadenza del contratto e hanno deciso di svuotare i propri armadietti e accasarsi rispettivamente al PSG e all'Inter.

Addii che hanno fatto male ai tifosi, che sperano di non vedere partire più altri beniamini a parametro zero. La società di via Aldo Rossi rischia infatti di perdere a parametro zero Franck Kessié. L'ivoriano ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e al momento la fumata bianca non sembra voler arrivare. Troppa ampia la forbice tra domanda e offerta: 8 - 8,5 milioni contro i 6,8 milioni di euro. E la dirigenza, guidata da Maldini e Gazidis, sta valutando ogni possibile opzione.