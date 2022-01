Calciomercato Milan | Tutto confermato: “L’agente vuole portarlo a Milano”

Il Milan insegue diversi profili in ogni reparto. C'è la sensazione che più di una trattativa possa sbloccarsi nel breve termine, soprattutto per quanto riguarda il sostituto di Kjaer.

Conosciamo tutti il sogno di Maldini, ma il Lille per ora fa muro per cedere Botman. Le alternative di certo non mancano. L'ultima notizia riporta di un ritorno di fiamma per Yerry Mina dell'Everton.