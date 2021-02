News Milan – Maldini sfida il Real: il gioiello argentino a Milano per 25 milioni!

MILANO – Il mercato ha chiuso i suoi battenti, almeno per quello che concerna la finestra invernale, ma le società di calcio non perdono d’occhio possibili obiettivi per la prossima estate. E’ il caso, ovviamente, anche del Milan. I rossoneri a gennaio hanno concluso tre importanti operazioni, una per reparto, ma a fine stagione tutto potrebbe cambiare. anche perché Meite e Tomori sono arrivato in prestito e non è detto che saranno riscattati dal Torino e dal Chelsea. Mentre Mario Mandzukic ha firmato per i prossimi sei mesi, poi si vedrà.

La questione difesa resta sempre centrale nei pensieri della dirigenza del club meneghino. Fikayo Tomori è assolutamente la soluzione per l’immediato, non è detto lo sia anche per il futuro. Sopratutto perché il diritto di riscatto è stato fissato a 28 milioni di euro, tanti per le casse rossonere. E circolano anche le prime alternative, nonostante manchino diversi mesi alla fine del campionato e all’apertura del mercato estivo. Uno dei nomi più accostati nell’ultimo periodo al Diavolo è quello di Marcos Senesi, promettente difensore centrale di 23 anni del Feyenoord. L’ argentino si sta confermando si ottimi livelli con il club olandese, con il quale ha giocato 22 partite in questa stagione.

Tanto che ha attirato le attenzioni anche del Real Madrid, oltre che del Milan, secondo quanto riporta il portale fichajes.net. Una concorrenza che potrebbe far schizzare verso l’alto il costo del cartellino del giocatore e di conseguenza complicare i piani dei rossoneri. Maldini e Massara però prima di ogni mossa ufficiale vogliono valutare Fikayo Tomori e capire se l’inglese vale i 28 milioni del riscatto. Così monitorano la questione Nikola Milenkovic, in rotta con la Fiorentina, ma sul serbo c’è anche il Manchester United. Tutti obiettivi costosi e sui quali ci sono anche altri, importanti, club europei. Senesi resta un’alternativa, un nome importante sul quale si riflette, in attesa dell’estate. >>> E vengono svelati i nomi inseguiti da Maldini fino all’ultimo minuto: cinque possibili colpi svaniti sul gong finale! <<<