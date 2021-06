News Milan – Trattativa in stand-by, ecco chi può sbloccare lo stallo

Il Milan continua la ricerca dell'attaccante per la prossima stagione. I tanti infortuni rimediati da Ibrahimovic, complice l'età, e la non facile adattabilità al ruolo di Leao, non lasciano spazi a dubbi. Se i rossoneri nella prossima stagione vogliono compiere un ulteriore salto di qualità, avranno bisogno di una importante punta di peso. In troppe partite è mancata. Troppe volte Pioli in emergenza ha dovuto ripiegare su soluzioni temporanee e non ideali per la sfida in atto. Per puntare al campionato, insomma, serve qualcosa in più. Maldini e soci però, potrebbero già avere sul taccuino l'idea giusta per il futuro prossimo<<<