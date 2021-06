Mercato Milan, Raimondi all’improvviso: “Due calciatori per il sogno di Pioli”

Maldini uno e trino si muove su più tavoli. Tanta è la voglia dell'ex leggenda del Milan di stupire, come accadde nel calciomercato dello scorso anno, in cui la società rossonera venne eletta come regina indiscussa della campagna acquisti e cessioni. La prossima stagione, però, è necessario fare un passo ulteriore perché il palcoscenico della Champions è roba seria. Il dt del Milan lo sa bene e si starebbe preparando per delle offensive importanti. Sta prendendo corpo un piano ben congegnato per esaudire uno dei sogni di mercato di Pioli <<<