Calciomercato Milan – A sorpresa dalla Spagna: “Pioli ha chiesto…”

Si attende che il Milan batta ufficialmente il primo colpo. Tante trattative sono state portate avanti da diverso tempo, ma senza i rinnovi di Maldini e Massara non si arriverà allo scatto decisivo per annunciare i primi acquisti.

Quest'anno il campionato inizierà in anticipo rispetto agli anni passati e sarà fondamentale costruire una squadra adeguata il prima possibile. Confermarsi campioni d'Italia sarà un'impresa epica, considerando che fra gli obiettivi c'è anche quello di provare a passare il girone (come minimo) in Champions.