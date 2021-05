Calciomercato Milan – Notizia pesante, i tifosi tremano: ora che succede?

In casa Milan c'è una novità pesante che complica i piani

Domenica sera due squadre fra Milan, Napoli e Vecchia Signora festeggeranno l'approdo alla prossima Champions League. Una di queste dovrà fare i conti (in tutti i sensi) con una situazione tecnica ed economica abbastanza complicata. Con l'augurio che il Diavolo possa vincere a Bergamo, c'è comunque la possibilità che il campionato si concluda con l'esclusione dalla prime 4 piazze. In quel caso sarà difficile rinnovare certi contratti pesanti e persino riscattare certi giocatori particolarmente onerosi. Ma non è tutto! C'è un altro fattore che complicherebbe ulteriormente i piani del Milan >>>