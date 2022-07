Mercato Milan: svolta De Ketelaere, secondo Pedullà. Poi altri 4 nomi caldi

Continua il tira e molla tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere, il vero grande obiettivo del mercato rossonero. Nelle scorse ore è arrivata la notizia del bel gesto del ragazzo, che si è detto disponibile a tagliarsi lo stipendio pur di agevolare il buon esito della trattativa. I belgi sono ossi duri, non mollano la presa. Manca solo il loro via libera per chiudere l'affare, il Milan conta di strapparlo nel giro di qualche ora. Si continua a respirare ottimismo in casa rossonera, Maldini e Massara sono certi di aver fatto il massimo per assicurarsi De Ketelaere. Ecco quanto riferito in merito da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.