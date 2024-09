Calciomercato Milan – Uno scambio clamoroso: “Per Leao offrono…” / News

Le fasi finali dell'ultimo calciomercato estivo del Milan si sono scaldate parecchio soprattutto per via delle news e delle voci su Rafael Leao . Dalla Spagna infatti è rimbalzato il forte interesse del Barcellona nei confronti del numero 10 rossonero, che sarebbe il sogno di mercato del presidente Laporta e del nuovo allenatore blaugrana Flick . Un interesse che, stando alle ultime notizie, sarebbe tutt'altro che sopito.

Milan, le ultime notizie di mercato su Rafael Leao

Già perché in Spagna continuano a raccontare che Leao sarebbe sempre in cima alla lista del Barcellona, che sarebbe pronto a farsi nuovamente vivo con il Milan nelle prossime sessioni di calciomercato. Tanto che si parla anche di possibili soluzioni per portare il portoghese in catalogna. Una di queste comprenderebbe una contropartita tecnica che il Barça sarebbe pronto a inserire nella trattativa per abbassare le pretese economiche del Milan.