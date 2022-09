Calciomercato Milan, news pesanti su Leao: “Adesso c’è un grosso rischio”

Rafael Leao è l'oro di questo Milan , il gioiello più lucente e prezioso, che ha illuminato ancora una volta San Siro anche in occasione del derby. Ma Rafael Leao è anche il giocatore del Milan più chiacchierato in ottica calciomercato , con una miriade di voci e di news che nelle ultime settimane si sono rincorse circa il suo futuro.

Manchester City, PSG e Chelsea sono solo alcuni dei ricchissimi top club europei che farebbero follie pur di averlo nel loro roster. E poi c'è quel contratto in scadenza 2024 che non lascia tranquillo il Milan. Il rinnovo è più che necessario, ma è anche molto complicato. Come conferma la Gazzetta dello Sport infatti, la trattativa per il prolungamento non sarà breve né tantomeno facile. E ora c'è anche un'altra voce che riferisce di un grosso rischio nell'aria per il Milan riguardante proprio Rafael Leao <<<