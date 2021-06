Mercato Milan – Trattative bloccate? Spunta il nome che non ti aspetti

Il mercato è bollente da diversi giorni. Voci e indiscrezioni provenienti da tutta Europa ( e non solo) fanno sognare i tifosi. Peccato che in concreto sono pochi i colpi già messi a segno dai club di tutto il mondo. La situazione in casa Milan è in divenire. Ci sono diversi nomi in ballo, ma la sensazione è che presto le cose potrebbero sbloccarsi in rapida successione, come nel più classico degli effetti domino. Una grande società, tuttavia, non può farsi trovare impreparata in caso di ennesima fumata grigia. Ecco perché non stupisce la notizia che sta circolando proprio in queste ultime ore che vedrebbe il Diavolo interessato ad uno dei calciatori più interessanti di questo Europeo<<<