Calciomercato Milan – Nome da 80 milioni: il piano “esagerato” di Maldini

Suggestione da 80 milioni: difficile, ma non impossibile

Il reparto avanzato del Milan potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Intoccabile Ibrahimovic, al quale verrà affiancato un centravanti di caratura internazionale (Giroud) e, probabilmente un giovane da far crescere alle spalle dei due campioni rossoneri. Le manovre più ampie riguarderanno senza dubbio la trequarti, dove non solo Calhanoglu rischia di salutare. Si stanno facendo tantissimi nomi intriganti sui giornali, l'ultimo che arriva dall'Inghilterra avrebbe del clamoroso. Per questo riportiamo la notizia, ma ci andiamo con i piedi di piombo<<<