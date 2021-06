News Milan, mercato – Spunta un nome nuovo: pronta la beffa al Napoli

Nelle segrete stanze di via Aldo Rossi si lavora senza sosta per costruire un Milan ancora più forte di quello attuale. Le priorità riguardano alcuni complicati rinnovi contrattuali e il destino di calciatori che torneranno alla base dopo alcuni prestiti non particolarmente felici. Risolvere queste questioni permetterebbe a Maldini e Massara di concentrarsi sulla campagna acquisti estiva. Gli uomini mercato del Diavolo hanno intenzione di puntellare tutti i reparti e di regalare a Pioli profili che possano elevare il livello generale della rosa.Proprio in queste ore è spuntato un nome nuovo, sul quale, però, non sarà facile avere la meglio.