Mercato Milan, proposto un bomber da 20 gol: Maldini ci pensa

Il Milan non smette di guardare all'attacco per il mercato. Sia direttamente, che indirettamente. Perché tra obiettivi e giocatori proposti al club meneghino sono tanti i calciatori finiti sulla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara. Non basterà il solo Giroud, il centravanti più vicino ai rossoneri, ma servirà almeno un ulteriore rinforzo. Il francese dovrebbe aver già trovato un accordo con il Diavolo, ma prima di 'sancire il matrimonio' dovrà liberarsi dal Chelsea a parametro zero. Intanto però con il club di Londra è stato definito e ufficializzato il riscatto di Fikayo Tomori. Il centrale non è l'ultimo colpo in entrata del Milan, potrebbero esserci grosse sorprese in attacco<<<