Milan, anche Emerson Royal verso la cessione: la situazione terzino destro

Il Milan valuta la cessione di Emerson Royal: potrebbe tornare al Betis. Intanto Tare lavora a una rivoluzione nel ruolo di terzino destro.

Stefania Palminteri Redattore 26 giugno - 12:59

Nelle scorse settimane, dalla Spagna erano emerse alcune voci secondo cui Emerson Royal avrebbe espresso il desiderio di tornare al Betis Siviglia, club dove aveva già giocato tra il 2019 e il 2021. Finalmente queste indiscrezioni trovano riscontro: El Chiringuito TV ha infatti pubblicato su X un video in cui si vede l’agente del giocatore, Elvis Garcia, entrare negli uffici della società andalusa, probabilmente per discutere un possibile ritorno del terzino brasiliano, attualmente al Milan. La sua stagione in rossonero si è chiusa con 26 presenze, ma senza prestazioni particolarmente incisive.

Un reparto da ricostruire — Emerson Royal è stato uno degli acquisti del mercato estivo scorso, ma al Milan non è mai riuscito a convincere del tutto. Il club era vicino a cederlo già durante il mercato di gennaio, ma tutto si è fermato a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per l’intera seconda parte della stagione. Il Milan, tramite il DS Tare, ha fatto capire che arriverà un nuovo innesto nel ruolo di terzino destro, che andrà a completare il reparto insieme ad Alex Jimenez. È quindi molto probabile che Emerson Royal venga ceduto in questa sessione di mercato, e il Betis Siviglia potrebbe rappresentare una destinazione concreta.

Il ruolo di terzino destro è uno di quelli che subiranno una vera e propria rivoluzione rispetto alla scorsa stagione. Oltre alla probabile partenza di Emerson, non verrà riscattato Kyle Walker, arrivato in prestito, e anche Florenzi dovrebbe lasciare il club, andando in scadenza. Al momento l’unica certezza è Alex Jimenez, che però può ricoprire anche altri ruoli. Inoltre, potrebbe essere testato Saelemaekers in quella posizione, al rientro dal prestito alla Roma. In ottica entrate, Tare ha descritto il profilo ideale come quello di un terzino di prospettiva. I nomi circolati negli ultimi giorni sono quelli di Guéla Doué dello Strasburgo, Vanderson del Monaco e Tiago Santos del Lille. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane.