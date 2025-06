Calciomercato Milan – Addio Theo, ora subito 3 colpi top: “Tare vuole…”

Dopo l'addio di Reijnders, il Milan sta per mettere a segno la seconda grossa cessione del suo mercato estivo, con Theo Hernandez destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il francese sembra aver sciolto le riserve e avrebbe aperto al trasferimento in Arabia, con il club rossonero che dal canto suo incasserà circa 30 milioni di euro complessivi. Una cifra importante, destinata a sbloccare definitivamente anche il calciomercato in entrata del Milan. La partenza di Theo Hernandez dunque, anche se dolorosa, servirà a Tare per affondare con decisione su alcuni obiettivi di mercato rossoneri da regalare il prima possibile ad Allegri. In particolare, adesso il Ds albanese vorrebbe accelerare concretamente per 3 colpi molto importanti: ecco tutti i nomi in ballo sulla lista di Tare <<<