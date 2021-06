Calciomercato Milan – Nuova indiscrezione in diretta tv: “Parte l’assalto”

Sono giorni frenetici in casa rossonera. Dopo Gianluigi Donnarumma infatti, un altro dei protagonisti della conquista della qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe lasciare Milano a costo zero. Si tratta di Hakan Çalhanoğlu, il cui contratto scadrà tra una decina di giorni. Secondo quanto riportato da Tuttosport tra l'altro, il Milan ha cambiato strategia. Dopo l'Europeo sotto tono da parte della Turchia e di Hakan e vista l'assenza di proposte concrete al giocatore da parte di club di prima fascia, il club potrebbe presentare una proposta di rinnovo al ribasso. Questa rispetto ai 4 milioni a stagione offerti in precedenza. C'è la possibilità che tale mossa porti alla rottura con il calciatore, ecco perché Maldini si starebbe cautelando puntando su un suo vecchio pallino<<<