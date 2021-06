Calciomercato Milan | Brilla all’Europeo, Maldini può strapparlo a Marotta

La partenza di Calhanoglu a zero ha provocato un fastidio mal celato nella dirigenza del Milan e nei suoi tifosi. Non tanto per il valore assoluto del calciatore, quanto per il fatto che il fantasista turco abbia deciso di sposare la causa dei cugini nerazzurri. Ora Maldini e Massara sono chiamati a rispondere in maniera importante sul mercato, magari anche facendo uno sgambetto ai rivali cittadini.In tal senso l'ultima voce che circola è di quelle che potrebbe portare ad una riscossa del Diavolo<<<