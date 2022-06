Calciomercato Milan – Il sogno di Maldini? Per Di Marzio può realizzarsi

Gianluca Di Marzio lo ha voluto confermare in prima persona. Lo ha detto a Sky Calciomercato L'Originale. Il Milan non è morto , tutt'altro. È più che attivo sul mercato, tant'è che non ha ancora abbandonato i suoi obiettivi. Li annusa, li studia, li assapora: sì ma chi sbarcherà realmente a Milanello?

Vero, nell'ultima settimana per lo meno, il Diavolo si è arrestato. Ha momentaneamente fermato le sue trattative. E il motivo si sa, quel rinnovo del tandem dirigenziale che stenta ad arrivare. Ieri però, lo ha riportato Di Marzio stesso, è arrivato finalmente quell'accordo per il nuovo contratto sia di Massara che di Maldini. Alleluia! Infatti ora mancherebbe solo l'atto pratico: la firma, niente di più. Oltretutto Massara è stato notato trattare per gli hotel di Milano proprio con Tiago Pinto, molto probabilmente per il riscatto a titolo definitivo di Alessandro Florenzi. Sì, va bene, tutto molto interessante, ma serve di più. La società campione d'Italia deve per forza di cose regalare al tecnico quei rinforzi che possano permettere di alzare l'asticella. Sfumato Botman, che si trasferirà al Newcastle, restano in piedi le ipotesi Renato Sanches e De Ketelaere. Di Marzio svela in anteprima la novità: torna di moda un nome per il quale Maldini va pazzo<<<