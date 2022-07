Mercato Milan, CDK e non solo: Di Marzio fomenta i tifosi con 2 grandi news!

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato grandi notizie in ottica Milan: la sorpresa De Ketelaere e un'altra firma in arrivo

Redazione Il Milanista

Lo abbiamo detto già tante volte in passato e siamo costretti a ripeterlo ancora: le prossime saranno ore di fuoco per quanto riguarda la trattativa di mercato tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere. I tifosi rossoneri - giustamente - non ne possono più e chiedono un segnale forte dalla società in ottica calciomercato. Dal canto loro, Paolo Maldini e Frederic Massara non vogliono mollare la presa su De Ketelaere e stanno concentrando quasi ogni sforzo e attenzione su questo fronte. A dare news molto importanti è stato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Secondo il giornalista infatti, CDK avrebbe già servito il suo primo assist per il Milan.

Come? Con una mossa che spiega quanta voglia abbia questo ragazzo di vestire la maglia rossonera e che, di certo, farà molto piacere anche ai tifosi del Diavolo. Di Marzio spiega: "Il giocatore ha rinunciato ad una parte dello stipendio (non è chiaro ancora se sul nuovo ingaggio con il Milan o su arretrati con il Club Brugge) pur di far venire incontro i due club e agevolare la chiusura della trattativa". Insomma, De Ketelaere sarebbe pronto a rinunciare a una parte del suo ingaggio pur di aiutare il Milan in questa estenuante trattativa. Un grande gesto, quasi già d'amore si potrebbe dire. Di Marzio però ha dato anche un'altra grande notizia.

Milan, altra firma in arrivo

Oltre a quella di De Ketelaere, che Maldini e Massara sperano di ottenere presto, ci sarebbe anche un'altra importantissima firma in arrivo. In questo caso, parliamo di Fikayo Tomori e del suo rinnovo di contratto. Secondo l'esperto di calciomercato, Tomori vuole rimanere al Milan così come il Milan vuole blindarlo. E adesso, dopo mesi di trattative, l'ottimismo starebbe crescendo: "La sensazione è che le prossime settimane possano essere quelle buone per concretizzare l'accordo. Non è ancora fatta, ma c'è fiducia: Tomori è pronto a firmare fino al 2027", si legge su GianlucaDiMarzio.com. Ottime notizie dunque e non è ancora tutto. Oltre a De Ketelaere, ci sono altri 8 nomi sulla lista di Maldini: "Al 55% arriva lui!" <<<