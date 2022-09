Mercato Milan, grandi notizie: “Maldini pronto al colpo a zero euro” | News

In casa Milan il tema mercato è sempre d'attualità, visto che indiscrezioni, news e voci non cessano mai di circolare. In effetti, ci sono parecchie questioni aperte in attesa di risoluzione e progetti di calciomercato da attuare nei prossimi mesi. Maldini e Massara non vogliono perdere tempo e si stanno già iniziando a muovere su più fronti.