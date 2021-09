Calciomercato Milan – Maldini stupisce ancora, ecco chi vuole veramente

I Reds sembravano andare ad una velocità doppia rispetto al Milan, soprattutto nel primo tempo. Nonostante questo il Diavolo chiudeva la prima frazione in vantaggio per 2 a 1. Maignan rubava la scena parando un rigore a Salah. Nella ripresa gli uomini di Klopp riuscivano a portare il risultato a proprio favore grazie allo splendido gol vittoria di Henderson.

Non solo una gara dalle mille emozioni sul campo, ma anche un'occasione per le due dirigenze per parlare di mercato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, tuttavia, il nome di cui si è parlato con maggiore insistenza non sarebbe quello che pensano tutti<<<