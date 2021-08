Ancora poche ore ed il campionato di Serie A 2021/2022 partirà ufficialmente. Il Milan scenderà in campo lunedì sera alle 20:45 contro la Sampdoria. Per quella data la rosa di Pioli potrà contare su alcune pedine in più e su alcune in meno. Senza perdere tempo, procediamo subito a sfogliare le notizie di mercato di giornata nella nostra consueta raffica<<<