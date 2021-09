Calciomercato Milan – L’erede di Ibra? Spunta un’ipotesi bomba

Il Milan si è costruito una rosa altamente competitiva in tutti i reparti. Come dimostrano queste prime uscite stagionali.

Forse una soluzione in più sulla trequarti avrebbe fatto comodo, ma ricordiamo che Messias non ha potuto ancora esordire, visto qualche problema fisico che sta piano piano superando.

In ottica futura ci sarà anche da pensare al ruolo di centravanti. Il prossimo anno Ibra potrebbe lasciare Milanello e a quel punto servirà sostituirlo con un profilo all'altezza. Il nome ideale? Secondo alcuni esiste e potrebbe anche non essere particolarmente costoso, tuttavia non è così semplice da ingaggiare