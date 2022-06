Calciomercato Milan / Maldini ha una (grandissima) idea: doppio colpo

Archiviata la questione del passaggio di proprietà, i rossoneri possono dedicarsi al calciomercato. Nonostante la stagione chiusa con la conquista del titolo, alcuni reparti non hanno pienamente convinto.

Il Milan ha bisogno di rinforzi di livello anche per tornare a far bene in Champions League, dove la passata stagione è uscito nella fase a gironi.