Calciomercato Milan, ecco il “nuovo Neymar”: sfida al Barcellona!

MILANO – Ve lo ripetiamo ormai da svariato tempo: la prossima sessione di calciomercato del Milan – quella estiva – sarà molto calda. Bisognerà infatti seguire molto attentamente i movimenti di Maldini e soci, che non vogliono fermarsi con il processo di crescita che ha portato il Milan a disputare finora una stagione da assoluto protagonista. Ora all’orizzonte c’è l’obiettivo Champions League, fondamentale da raggiungere per proseguire nel percorso tracciato dalla dirigenza rossonera. Ecco perché si continua a parlare di quello che potrà accadere sul mercato. Anche perché, tra i tanti obiettivi messi nel mirino da Maldini e Massara, ci potrebbe essere anche qualche sorpresa molto interessante.

Duello di mercato Milan-Barcellona per un gioiello

Tra le possibili novità, negli scorsi giorni è spuntato anche un nome nuovo, quello di Bryan Gil. Un nome che probabilmente a molti non dice nulla, ma che in Spagna – e probabilmente anche a Milanello – già conoscono molto bene. Stiamo parlando infatti di un esterno offensivo mancino di 20 anni che sta rubando la scena all’Eibar, squadra in cui è attualmente in prestito dal Siviglia. Lo spagnolo sta incantando tutti, tanto da essersi guadagnato il soprannome di “nuovo Neymar”.

Come riferisce calciomercato.com, il Milan lo starebbe seguendo con grande interesse da qualche tempo, ma deve fare i conti anche con un’agguerrita concorrenza. Secondo Deportes Cuatro infatti, anche a Barcellona si sarebbero innamorati del talento di Bryan Gil, per il quale potrebbe dunque andare in scena in estate un duello di mercato tra rossoneri e blaugrana. Stando all’attuale stima di Transfermarkt, il classe 2001 varrebbe circa 15 milioni di euro, ma c’è da scommettere che il Siviglia ne chiederà molti di più per lasciar partire un gioiello del genere. Il Milan, come detto, ha però già messo nel mirino anche molti altri nomi in vista dell’estate: 13 grossi obiettivi sulla lista della spesa di Maldini, eccoli tutti <<<