Calciomercato Milan – Che doppietta di Maldini: due colpi per un mercato perfetto!

MILANO – Il Milan continua a fare faville sul campo, nonostante le numerose assenze. Anche a Cagliari è arrivata una vittoria pesantissima, senza mezza squadra titolare, che ha permesso alla compagine meneghina di riportarsi a tre punti di vantaggio sui cugini nerazzurri. Lo Scudetto è ormai diventato un obiettivo a tutti gli effetti e anche da parte della società stanno arrivando risposte importanti in chiave calciomercato. Mister Pioli aveva bisogno che l’organico venisse ampliato in tutti i reparti ed è stato accontentato. Un Milan quindi ancor più competitivo è pronto ad affrontare la seconda parte di stagione, con l’ambizione di arrivare sino in fondo in tutte le competizioni.

I movimenti sul mercato, però, potrebbero non essere terminati. Stando infatti a quel che riferisce il quotidiano La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara avrebbero allacciato dei contatti con il Barcellona. In casa blaugrana ci sono due giocatori ormai in esubero, che fanno gola alla dirigenza rossonera. Si tratta di Samuel Umtiti e Junior Firpo. Entrambi sono finiti ai margini del progetto di Ronald Koeman e stanno giocando praticamente col contagocce. Umtiti, centrale classe 1993, si è laureato Campione del Mondo nell’estate del 2018 con la Francia. Gioca nel Barça dal 2016 ma la sua esperienza in Catalogna si sta avvicinando al capolinea.

Firpo invece è un terzino sinistro, dominicano naturalizzato spagnolo, cresciuto calcisticamente nel Betis Siviglia. Il Barça lo ha acquistato nel 2019, ma non è mai riuscito ad affermarsi, tanto che adesso è sulla lista dei cedibili. Tra le due, la pista più semplice da percorrere è proprio quella che porta a Junior Firpo, il quale sarebbe una validissima alternativa a Theo Hernandez sulla corsia mancina. Umtiti, sebbene piaccia parecchio al club meneghino, ha un ingaggio molto alto, che si aggira attorno ai sei milioni di euro. Questo aspetto rende l’operazione indubbiamente più complicata, oltre al fatto che il costo del suo cartellino è più alto rispetto a quello di Firpo. >>> E proprio in queste ore viene svelato il piano rossonero per la difesa: ecco i cinque nuovi obiettivi di Maldini per la difesa a gennaio <<<