Calciomercato Milan – Di Marzio conferma in diretta: “Domani arriva il colpo a Milano!”

MILANO – Sarà un lunedì caldissimo per il Milan. La squadra di Pioli sarà impegnata nel posticipo di Cagliari contro i sardi e dovrà fare i conti con l’emergenza. Le assenze per la positività al Covid di Calhanoglu e Theo Hernandez complicano i piani del tecnico milanista. Vista la lunga assenza di Rebic e Krunic, il Milan ora teme di non avere a disposizione i due big per diverse settimane. Ecco perché, negli ultimi giorni, è arrivato uno sprint importante sul mercato. Nei giorni scorsi è stato definito l’arrivo di Meité in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Nelle ultime ore Maldini ha però messo a segno un altro colpo.

Stiamo parlando dell’arrivo a Milanello di Mario Mandzukic. L’attaccante croato è la perfetta soluzione low cost per aggiungere soluzioni offensive nella rosa di Stefano Pioli. Personalità e mentalità vincente, queste le doti che porterà Mandzukic al Milan in un girone di ritorno cruciale. Il bomber croato sarà domani a Milano, così potrà effettuare le visite mediche con l’obiettivo di mettersi a disposizione di Stefano Pioli il prima possibile. A confermare l’esito positivo dell’operazione è stato proprio pochi minuti fa Gianluca Di Marzio.

“Dopo la positività di Calhanoglu, il Milan questa mattina ha chiamato gli intermediari dell’operazione e ha comunicato la volontà di chiudere per Mandzukic. L’accordo prevede un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo per un’altra stagione in caso di qualificazione alla Champions League. Il croato sarà a Milano nelle prossime ore, così da effettuare domani mattina le visite mediche. Nei prossimi giorni poi si andrà a chiudere il mercato del Milan, almeno sul fronte entrate. Si proverà a chiudere per il difensore centrale, un’altra priorità per i rossoneri sul mercato di gennaio” >>> E proprio in queste ore viene svelato il piano rossonero per la difesa: ecco i cinque nuovi obiettivi di Maldini per la difesa a gennaio <<<