Calciomercato Milan – Annuncio e colpo chiuso: “È fatta, firma entro domani!”

MILANO – Accordo vicinissimo tra il Chelsea e il Milan per il prestito di sei mesi del difensore Fikayo Tomori. Si ragiona sui dettagli, cioè i bonus, oltre che sull’entità del diritto di riscatto, destinato ad essere di poco superiore ai 20 milioni di euro. Siamo insomma alle battute finali di quello che potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpo di mercato. Sul ragazzo infatti, Maldini e la società rossonera nutrono grandi aspettative. Con forza, la dirigenza milanista ha voluto inserire nel contratto d’acquisto, il diritto di riscatto. Il Chlesea era partito da una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Cifra che nel corso degli ultimi giorni è stata abbassata sino a giungere a poco più di 20 milioni di euro. Ora, siamo al rush finale. La trattativa sta per essere chiusa.

L’IDENTIKIT DI FIKAYO TOMORI – Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, detto Fikayo (Calgary, 19 dicembre 1997) è un calciatore canadese naturalizzato inglese, difensore del Chelsea. Si tratta di un difensore centrale forte fisicamente e molto aggressivo. Come caratteristiche tecniche può essere adattato come terzino destro. Molto atletico e veloce, oltre a essere forte negli interventi in tackle, nel gioco aereo, negli intercetti e nei contrasti. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, ha esordito in prima squadra il 15 maggio 2016, nella partita pareggiata per 1-1 contro il Leicester City, Il 3 ottobre 2019 riceve la sua prima convocazione dalla Nazionale maggiore inglese.

LE ULTIME BATTUTE DI UNA INTENSA TRATTATIVA – Anche il giocatore è pronto a prendere l'aereo per Milano e mettersi subito a disposizione di Pioli: magari già contro l'Atalanta. E magari giocare uno spezzone, viste le difficoltà che il reparto sta incontrando. Kjaer infatti, dovrebbe essere chiamato agli straordinanri, nonostante la lombosciatalgia. La firma sul contratto è prevista in tarda serata o al massimo per domani.