Calciomercato Roma, notizia clamorosa: “Ecco chi vogliono per la difesa”

Angelo Arquilla, noto agente Fifa ed intermediario, è intervenuto a Lady Radio per parlare – tra le altre cose – del mercato della Roma. Le sue parole sono state importanti: “Per quanto ne so la Roma vuole Milenkovic”. Parliamo dell’esperto difensore centrale della Fiorentina. Poi aggiunge: “Ma i viola chiedono molti soldi e ad oggi i capitolini non sono disposti a investire tanto sul serbo”. Torna in auge, quindi, il problema economico della società giallorossa. Milenkovic piace ma rischia di diventare in accessibile a meno che non si inserisca un giocatore nella trattativa. Arquilla, in questo senso, tira in ballo Andrea Belotti: “Può essere il rinforzo ideale per Italiano, tutto dipende dal ritorno di Abraham e dalla volontà della Roma, che vorrà senz'altro dei soldi”. Situazione complesse ed incastrate l’una con l’altra: chissà se qui, da qualche parte, c’è il bandolo della matassa per il calciomercato della Roma.