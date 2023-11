Mercato Roma – Un giocatore fa “arrabbiare” Mourinho: arriva la cessione?

Le parole di Mourinho in conferenza stampa, rivolte a Chris Smalling, non sono passate inosservate. Così il tecnico portoghese: “L'infortunio c'è, ci sono anche persone normali come noi che abbiamo più capacità di sopportare il dolore. Smalling non è veramente un ragazzo che sa giocare soffrendo. Si tira un po' indietro”. Un’osservazione che somiglia tanto ad una leggera critica e che, con il mercato alle porte, potrebbe trasformarsi in cessione. Anche perché il centrale inglese piace a molti: in Arabia e in Premier League. La Roma potrebbe decidere di sacrificarlo sull’altare della salute finanziaria ed alimentare, con questa cessione, il mercato in entrata. Vedremo, se sarà così.