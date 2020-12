Milan F, Ganz: “Grande prova, abbiamo battuto un’ottima squadra”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero, Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Sassuolo: “Devo ringraziare le ragazze e tutto lo staff. Queste soddisfazioni sono la conseguenza naturale del modo in cui lavoriamo dentro e fuori dal campo. Sono felice. Abbiamo battuto un’ottima squadra, giocando una grande partita. Potevamo anche fare più gol. E’ stata una giornata speciale. Adesso godiamoci questa vittoria. Voglio fare gli auguri a tutti i tifosi del Milan in Italia e nel mondo. Speriamo che il prossimo anno sia diverso da questo”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<