Boquete: “Non potevo rifiutare la chiamata del Milan, è un privilegio essere qui”

MILANO – La calciatrice Veronica Boquete, ultimo acquisto del Milan Femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano Tuttosport: “Quando ti chiama una grandissima società come il Milan, tutte le altre possibili opzioni passano in secondo piano. Giocare qui è un’opportunità unica. L’esordio con la Roma rimarrà un ricordo speciale: dopo la partita, quando ho visto le foto e le ho mandate alla mia famiglia, mi sono resa conto di quale privilegio sia giocare in uno dei migliori club d’Europa”.

SUGLI OBIETTIVI – "Siamo in un'ottima situazione di classifica, a soli 3 punti dalla vetta. Abbiamo finito in crescendo questo 2020 e spero che serva a lanciarci nel nuovo anno. Vogliamo lottare per tutti i titoli e fare in modo che il Milan si confermi come una delle squadre più forti, se non la più forte d'Italia".