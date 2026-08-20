Tomori verso l'Inghilterra?

appartiene al gruppo di calciatori che non sono nei progetti di. Il difensore inglese non fa parte dei piani tecnici del Milan, ed è quindi disponibile sul mercato; diversi club hanno mostrato interesse recentemente, anche se solo in modo cauto.

Tuttavia, le cose potrebbero presto cambiare, poiché come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, "L'Aston Villa è interessato a Tomori", avendo recentemente ceduto Konsa all'Arsenal. Ora sono dunque alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto dei centrali sotto la guida di Unai Emery.

Ricci bloccato dal Como

Il mercato delcontinua a svilupparsi giorno dopo giorno. Nonostante ciò, ci sono anche varie questioni che rimangono rilevanti riguardo alle uscite.ha suscitato l'interesse della Premier League, mentreè sempre più vicino al. Infatti, Gianluca Di Marzio ha confermato ieri sera su Sky Sport il futuro dell'ormai (quasi) ex centrocampista del Milan:

"Il Como ha praticamente bloccato Ricci. Dovrà solo probabilmente cedere Caqueret, ma l'accordo con il Milan è praticamente adesso in fase di prestito con un'opzione di riscatto. Ricci è quindi stato riservato dal Como di Fabregas. "