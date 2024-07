Sacchi: “Lukaku e Zirkzee attaccanti diversi, per questo sceglierà Fonseca”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha scritto un lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Zirkzee e Lukaku

La nuova stagione del Milan inizierà ufficialmente lunedì 8 luglio . Oggi sbarca a Milano Paulo Fonseca , il nuovo allenatore rossonero. Arrigo Sacchi , ex tecnico del Diavolo, ha scritto un lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Tra gli argomenti proprio l'allenatore portoghese, il mercato con Zirkzee e Lukaku e il ruolo dei tifosi. Ecco le sue parole su Fonseca e il mercato.

"Adesso siamo nel pieno del calciomercato ed è necessario che i dirigenti seguano le indicazioni dell’allenatore per allestire la squadra che lui ha in mente. Leggo che i rossoneri, per il ruolo di centravanti, pensano a Lukaku o a Zirkzee, e allora mi viene da dire: sono due attaccanti completamente diversi tra loro. Possibile che tutt’e due facciano al caso del Milan? O scegli Lukaku o scegli Zirkzee. Ecco, mi piacerebbe conoscere, sull’argomento, l’opinione di Fonseca. Gli piace di più un tipo alla Lukaku o un tipo alla Zirkzee? Lo stesso discorso potrei farlo per altri ruoli e conduce alla seguente conclusione: soltanto l’allenatore, in base allo stile e al gioco che vuole dare alla squadra, sa quali sono gli elementi adatti. Dunque mi aspetto che Fonseca incida parecchio nel mercato dei rossoneri".